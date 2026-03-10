»Pogačar, hvala za otroške emocije«

Aldo Grasso sodi med najprodornejše opazovalce družbenih in drugih dogajanj, ki se vrtijo okrog televizije. Bralke in bralce dnevnika Corriere della Sera že dolgo let razveseljuje s televizijsko rubriko, v kateri komentira televizijske oddaje in raznorazna dogajanja, ki so tako ali drugače povezana s televizijskim ekranom, tudi športna.Današnjo rubriko Grasso namenja slovenskemu kolesarskemu asu Tadeju Pogačarju in njegovi zmagi na nedavni dirki Strade bianche v Toskani. Prepričan je, da je kolesar postal že legenda in da bo morda postal najboljši vseh časov.»V spominu imam zmagoslavne podvige Fausta Coppija in Eddyja Merckxa in kako sem čustveno spremljal zmage in padce Marca Pantanija,« piše Grasso, ki je velik ljubitelj kolesarstva. A s Pogačarjem je drugače. Televizija nam v živo, dejansko centimeter za centimeter, omogoča, da neposredno spremljamo rojstvo legende današnjega kolesarstva ter športa na sploh.»Televizijski posnetki mi vračajo skoraj otroška čustva, v sebi odkrivam, da sem še vedno sposoben takšnega občudovanja do velikanov sedanjosti,« piše Grasso v rubriki A fil di rete (Na robu mreže).