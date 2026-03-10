Preiskali domove huliganov, ki so razsajali pred stadionom Rocco

Policisti tržaške kvesture in kvesture iz Brescie v Lombardiji so danes preiskali domove sedmih ljudi, prebivalcev Brescie, za katere sumijo, da so bili vpleteni v nemire pred tržaškim stadionom Rocco 2. novembra lani. Iskali in našli so oblačila in predmete, ki so jih navijači ekipe Union Brescia uporabljali med tržaškimi izgredi.

Sedem oseb, ki so jih danes obiskali pripadniki policijske enote Digos, je osumljenih kaznivih dejanj pretepa v oteževalnih okoliščinah, metanja nevarnh predmetov na športnih dogodkih in neupravičenega posedovanja nevarnih predmetov.

Okoli 50 huliganov je novembra lani v Ulici san Pantaleone, kamor so se pripeljali s kombiji in avtomobili, presenetilo navijače Triestine; vnel se je kratek, a silovit pretep. Navijači so bili v glavnem zamaskirani ter oboroženi s pasovi in palicami. V pretepu se je poškodoval tudi en policist.

Za dva člana "ultrasov" skupine Curva nord Brescia, stara 47 in 27 let, in 49-letnega navijača Triestine je preiskovlani sodnik odredil hišni pripor že nekaj dni po nasilnem dogodku. Tržaška kvestorica Lilia Fredella je takrat na račun treh aretiranih moških tudi odredila večletne prepovedi obiskovanja športnih prireditev.