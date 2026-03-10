V gozdu Frned našli 600 gramov hašiša

Tržaška lokalna policija je v torek, 3. marca, pod listjem v gozdu Frned odkrila šest paketov hašiša. Skupaj 600 gramov prepovedane droge je ležalo ob mobilnem telefonu in precizni tehtnici za natančno tehtanje odmerkov. Na kraju so redarji ustavili tri osebe, a se je po legitimaciji izkazalo, da pri sebi nimajo droge. Tožilstvo je sicer že isti dan sprožilo preiskavo. Lokalni policisti so tako z zasledovanji, preverjanji in nadzorom ugotovili, kdo je lastnik skritega hašiša.

Med preiskavo so sicer zasegli še sedem paketov za skupno 800 gramov hašiša v Ulici Pindemonte in ustavili osumljenca, ki je pri sebi imel 600 evrov gotovine. Moškega so odvedli v koronejski zapor.