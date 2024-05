Dvajseterica dogodkov za raziskovanje Krasa

Od danes do sobote, 9. junija, prireja Območna razvojna agencija Krasa Teden čezmejnega geoparka Kras-Carso, s katerim želi obiskovalcem ponuditi edinstveno priložnost raziskovanja skrivnosti naravnega prostora in njegovo kulturno dediščino ob meji. V okviru projekta Kras-Carso II, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, se bodo v tem času odvijale številne brezplačne dejavnosti ter kulturni dogodki, ki povezujejo celotno območje matičnega Krasa.

Obiskovalcem bo letos na voljo 20 dogodkov, ki osvetljujejo ključne značilnosti življenja na Krasu. Skozi oglede, love na zaklade kraškega podzemlja, kolesarjenja, pohode med kraškimi gmajnami, geološko obarvane sprehode in raznolike delavnice bodo spoznavali območje, kjer nastaja čezmejni geopark.

Dogajanje bodo uvedli danes z geocachingom po Slivju in v jami Dimnice, kolesarjenjem S kolesom v osrčje dežele terana in vodenim pohodom po Kosovelovi poti z ogledom Kosovelove domačije. Jutri bo čas za Geoskopiranje v zgoniški Carsiani, sprehod po jamah in ogled jame Vilenica, v ponedeljek pa za voden ogled kamnoloma Lipica. Po Lipici bo tudi potekal sredin sprehod, med katerim bodo obiskovalci spoznavali kraške dinozavre. V petek pa bo na voljo ogled kraških jam v prvi svetovni vojni v Temnici. Sobota bo namenjena posebnemu dogodku Dobimo se na vrtovih, ko bo mogoče obiskati in slediti dogajanju v Ferranijevem vrtu, v Pepinem kraškem vrtu in Botaničnem vrtu Sežana. Isti dan bodo voden ogled Divaške jame začinili z glasbenim kvizom. Z Geokoraki po Rilkejevi pešpoti bodo obarvali nedeljo, 2. junija. V sredo, 5. junija, Parki Škocjanske jame vabi na kolesarski izlet z naslovom Kjer Reka začne ponikati. V Trstu bo medtem na voljo predstavitev knjige o arheoloških jamah. V petek, 7. junija, bo v Živem muzeju Krasa potekala delavnica suhozidne gradnje. V soboto, 8. junija, bo v Orleku otroški geolov, v dolini Glinščice pa spoznavanje tovarn ledu.

V Tednu čezmejnega geoparka Kras-Carso se bodo zvrstile številne delavnice za osnovnošolce v slovenskih in italijanskih šolah, strokovna usposabljanja in raziskovalne aktivnosti. Program v celoti je na voljo tukaj.