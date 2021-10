Dve desetletji Okusov Krasa

»Naj živi Kras, s svojo raznolikostjo in lepoto, s svojo zemljo in ljudmi, navadami in proizvodi. Kras je duša in je kri.« Z besedami, ki pričajo o povezanosti z domačo zemljo, se ob dvajsetih Okusih Krasa oglašajo gostinci in proizvajalci na krajšem posnetku, ki ga je Slovensko deželno gospodarsko združenje pripravilo ob vstopu prireditve v tretje desetletje. Med 22. oktobrom in 7. novembrom bo v trgovinah, gostilnah in restavracijah mogoče spoznati kulinarično ponudbo Krasa in okolice. Z geslom Iz kraške zemlje v krožnik so letos Okusi Krasa posvečeni trajnostnemu razvoju kraške kulinarike. Širjenje okolju prijaznega pristopa pri pridelavi hrane in njeni uporabi je cilj, ki so si ga zastavil organizatorji z vabilom k uporabi svežih, lokalnih in sezonskih pridelkov.