Dve leti vojne in grozot

Včeraj sta se na dveh tržaških trgih odvijala sila različna, a vseeno slabo obiskana shoda. Datum ni bil naključen, saj je svet včeraj obeleževal drugo obletnico ruske invazije Ukrajine. Organizacije naprednega pola so zato včeraj razglasile državno mobilizacijo za prekinitev ognja v Ukrajini in Palestini - tržaški shod se je odvijal v dopoldanskih urah na Trgu sv. Antona. Ukrajinska skupnost in tukajšnje sredinske stranke pa so popoldne priredile shod za ukrajino na Borznem trgu.

