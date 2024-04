Elektrokardiograf bodo uporabili zlasti za pomoč beguncem

Združenje Solidarietà Trieste je organizaciji humanitarne medicine DONK darovalo vsoto za nakup prenosnega elektrokardiografa, ki ga bodo uporabili v desetih centrih, kjer deluje organizacija na Tržaškem in Goriškem. »Naše združenje podpira organizacije, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja socialno ogroženih ljudi,« je predsednik Roberto Gerin uvedel srečanje z novinarji v prostorih industrijske zveze Confindustria, »z dobrodelnimi akcijami želimo javnost opozoriti, da je pomoč drugemu nujno potrebna in spomniti na obstoj številnih nevladnih organizacij, ki delujejo vzporedno s tržaškimi bolnišnicami, podobno kot DONK, s katerimi je pomembno sodelovati. Pomagati manj srečnim je zdravo tudi za nas same.«

Humanitarna organizacija DONK, ki je nastala leta 2012 na pobudo dveh zdravnikov, šteje danes okrog 150 prostovoljcev. Dnevno skrbijo za zdravje tistih, ki nimajo dostopa do javnega zdravstva, še zlasti za begunce in brezdomce. »DONK ponuja pomembno storitev za celotno družbo. Vsak teden pregledamo okrog 150 pacientov, ki nimajo svojega zdravnika in bi zato za reševanje zdravstvenega stanja odšli na urgenco,« je včeraj poudaril predsednik humanitarne organizacije Stefano Bardari, »v sprejemnih centrih smo prisotni vsak dan in opažamo, da je število ljudi, ki potrebuje pomoč, v hitrem porastu.« Bardari je dejal, da so med letoma 2021 in 2022 pregledali okrog 3000 pacientov, v zadnjih 18 mesecih pa 6000.

Prenosni elektrokardiograf bodo prostovoljci med drugim imeli v dnevnem centru v Ulici Udine, v sprejemnih centrih na Božjem Polju, v domu Malala in v potujoči ambulanti ter drugih ordinacijah, kjer sprejemajo begunce.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.