Elizabeta II. odlikovala Riccarda Illyja

Kraljica Elizabeta II. je Riccarda Illyja, predsednika koncerna Polo del Gusto, imenovala za Royal Warrant Holderja oz. ga je odlikovala s častitljivim kraljevim priznanjem za Prestat, to je znano angleško znamko čokolade, ki jo je leta 2019 kupilo podjetje Domori iz tržaške skupine Illy.

Kraljevo priznanje je prepoznavni znak dobaviteljev kraljeve hiše in je strogo osebno priznanje, ki ga podeljujejo vsakih pet let. V preteklosti je Prestat že dočakala podobna odličja, in sicer leta 1975 in leta 1999. Tokrat ga je prejel Riccardo Illy, se pravi nov lastnik družbe Prestat, ki je znana po vsem svetu za svoje tartufe, čokoladne praline, ki jih je izumil Antoine Dufour, ki mu med drugim pripisujemo tudi originalni recept.

Prestat je družba Domori kupila leta 2019 in obe znamki predstavljata danes odličnost čokolade v koncernu Polo del Gusto, ki je del skupine Illy in združuje različne blagovne znamke. Andrea Macchione, izvršni direktor podjetja Domori, je bil junija 2019 imenovan za predsednika Prestata in vodi danes integracijski proces med podjetjema.