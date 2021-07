Enajst milijonov za prenovo palače Biserini

V roku dveh let bodo Tržačani dobili nove sodobne prostore, kjer bodo lahko brali. Občinska uprava bo od deželne vlade prejela malo več kot 11 milijonov, s katerimi bo lahko dokončala prenovo palače Biserini na Trgu Hortis. Leta 2019 so prenovili pritlične prostore več kot dvesto let stare palače, te dni pa bo deželna uprava odobrila sklep o finančni podpori za prenovo preostalega dela stavbe, težek 11.220.980 milijonov evrov. V kratkem lahko pričakujemo pripravo definitivnega načrta in objavo razpisa za izvajalca del, ki naj bi se začela prihodnje leto. Koliko bodo ta trajala, nihče ni znal povedati.

To sta na včerajšnji novinarski konferenci v pritličju palače Biserini napovedala tržaški župan Roberto Dipiazza v družbi svojih kolegov in odgovorni za lokalno samoupravo v deželni vladi Pierpaolo Roberti. Ta je spomnil, da imajo v deželni blagajni na razpolago 200 milijonov evrov za različne naložbe. »162 milijonov smo že investirali. Prednost smo dali zanimivim projektom, ki so jih na deželno vlado naslovile različne občine Furlanije - Julijske krajine. Odločili smo se tudi za finančno podporo projekta ureditve palače Biserini na Hortisovem trgu. Gre za pomembno odločitev, ki tlakuje pot k celoviti prenovi,« je včeraj dejal Roberti in napovedal, da bodo financirali še druge tržaške projekte