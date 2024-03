»Nočemo stran. Tu nam je všeč, imamo streho nad glavo, obdajajo nas ljudje, ki nas imajo radi. Enkrat smo že izgubili svoje družine, nočemo, da se to ponovi.« Mladi prebivalci bivalne enote v Ulici Carducci, ki jo upravlja zadruga Oltre i confini 2.0, so nam ob obisku v en glas dali vedeti, da jim je v Trstu lepo in da tega mesta nočejo zapustiti. Mladoletnikom brez spremstva, ki so iz Afrike prispeli v Italijo, namreč grozi premestitev iz tržaške nastanitve v druge skupnosti po Italiji. Njihovi napori za vključitev v tržaško družbo bi se izjalovili, načrti za prihodnost bi splavali po vodi.

Stanovanje, v katerem prebivajo mladoletniki, so prejšnji teden obiskali karabinjerji posebnega oddelka NAS, ki so ugotovili, da je bivalna enota prenaseljena. Po uradnih informacijah naj bi odredili njeno zaprtje in premestitev gostov v druge sprejemne centre.