Enostavnejša pravila za kamnolome in osmičarje

Dan pred koncem leta, ki bo v zgodovini ostalo zapisano kot pandemično leto, so kar tri občine – Trst, Zgonik in Repentabor – pod streho bolj ali manj sočasno spravile še zadnje pomembne sklepe. Na repentabrskem koncu so se poslovili z željo, da bi v kamnolomih spet bilo živahno kot nekoč. Ti so zadnja leta popolnoma zamrli, zlati časi kamna so le še spomin, je poudarila županja Tanja Kosmina.

Občinski svetniki so se tako opredelili za manj strogo interpretacijo prostorskega načrta. Besedilo je sicer ostalo nespremenjeno, omogočili pa so prizanesljivejše tolmačenje, ki bo dovolilo morebitno širitev obstoječih kamnarskih dejavnosti. Slednja ima za sabo več stoletij staro tradicijo. Kamnarji se na sodobnem tržišču spopadajo s celo vrsto težav. Vsaj iz pravnega vidika si torej želijo čim bolj poenostaviti položaj.

Lažje razmere so ponudili tudi osmičarjem. Podobno kot so na začetku decembra to storili v Zgoniku, so jim še za šest mesecev – to pomeni do 30. junija 2021 – dopustili več svobode pri upravljanju osmic in začasno prilagodili pravila za urejanje prodajanje vina. Nov koronavirus je namreč tudi njim zadal močan udarec. Odslej bo za pol leta na primer manj komplicirano odpreti začasne vinotoče, v istem obdobju pa bosta lahko v isti vasi delovali tudi dve osmici.