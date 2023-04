»Evangelija se ne oznanja iz pisarne«

"Ni oznanjevanja brez gibanja, brez hoje. Evangelija se ne oznanja negibno, zaprti v pisarni, za pisalno mizo ali pred računalnikom. Evangelij se oznanja z gibanjem, hojo." S temi besedami papeža Frančiška je novi tržaški škof Enrico Trevisi poudaril poslanstvo svojega škofovanja, ki sestoji v prevzemanju iniciative in izkoriščanju priložnosti za oznanjevanje evangelija miru. To pa ni dolžnost samo škofa, ampak vseh, duhovnikov, redovnikov in laikov, ki naj se gibljejo brez strahu. To je škof Trevisi dejal v svoji homiliji ob današnji popoldanski slovesni umestitvi v stolnici sv. Justa, kjer je škofijo prevzel od svojega predhodnika Giampaola Crepaldija. Trevisi je opozoril tako na žalost, ki utegne prevevati človeka zaradi zgodovinskih dogodkov (omenil je Rižarno in povojne poboje), zaskrbljenosti za delovna mesta (omenil je tovarno Wartsila). "Vsi smo poklicani, dal sodelujemo pri izgradnji človekovega mesta, ki naj bo bolj v skladu s človeško družino, kjer bi se vsak lahko počutil doma, se pravi sprejetega, spoštovanega, zaščitenega in ovrednotenega," je dejal škof, ki daje velik pomen negovanju duhovnosti in poslušanja Boga, saj se samo tako ponovno najde čut za poslanstvo, življenje in prihodnost. Novega škofa so na začetku pozdravili njegov predhodnik Giampaolo Crepaldi, župan Roberto Dipiazza in beneški patriarh Francesco Moraglia, slovesnosti pa se je udeležilo več predstavnikov oblasti in političnega življenja, prav tako je sodelovalo več škofov, med katerimi tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter škofje iz Kopra, Murske Sobote in Celja Jurij Bizjak, Peter Štumpf in Maksimilijan Matjaž. Odmevali sta tudi slovenska beseda in pesem: berilo v slovenščini je bral Marijan Kravos, evangelij Tomaž Kunaver, eno od prošenj pa Tamara Stanese. Priložnostni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov je pod vodstvom Bogdana Kralja in ob orgelski spremljavi Tomaža Simčica med obhajilom izvedel skladbo Lojzeta Mava Moli, zemlja in odpevaj, drugače je bogoslužje spremljalo petje stolnega zbora Cappella Civica pod vodstvom Roberta Brisotta.