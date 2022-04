Famulari končno podpredsednica

Tržaški občinski svet ima končno podpredsednika. Po šestih mesecih političnega zastoja in igric, ki so spominjale na igro otrok v peskovniku, je podpredsednica postala Laura Famulari, 58-letna diplomirana pravnica iz vrst Demokratske stranke. Na položaju je nasledila Igorja Svaba in postala tudi prva ženska na tem položaju.

Laura Famulari je prejela 24 glasov: za izvolitev jih je potrebovala 21, kar pomeni, da so jo podprli tudi nekateri člani desnosredinske upravne večine. Enajst svetnikov se je vzdržalo, eden pa je glasoval proti njej.