Gasilci in obalna straža so danes okrog 11.30 posredovali pri VI. pomolu tržaškega pristanišča, kjer je kombi padel v vodo. V njem na srečo ni bilo nikogar, do nesreče pa je prišlo zaradi okvare na zavorah.

Kombi je zgrmel na morsko dno, kakih 19 metrov globoko, s skunimi močmi potapljačev, gasilcev in obalne straže pa so ga povlekli na kopno in tako preprečili onesnaževanje morja.