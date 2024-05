Na svetovni dan čebel posadili češnjo

Maj je za Društvo slovenskih čebelarjev - Trst vedno zelo pester. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel, ki ga od leta 2018 na obeležujemo 20. maja, je društvo poskrbelo za dva dogodka. V preteklih mesecih so razpisali fotografski natečaj in obiskali opensko šolo oz. vrtec ter radovedne otroke seznanili o pomenu, ki ga imajo čebele v naravi in za človeštvo, kot opraševalci za kmetijstvo ter biotsko raznovrstnost. Včeraj pa, kot je že tradicija, so posadili medovito drevo.

Češnja na parkirišču

»Hvala za to, čemur se posvečate vse leto, vaše delo je izredno dragoceno,« je člane društva nagovoril predsednik ZKB Trsta Gorica Adriano Kovačič, potem ko je na zelenico na parkirišču banke posadil češnjo v družbi čebelarjev in gojenca VZS Mitja Čuk Patrika. Predsednik Društva slovenskih čebelarjev Danijel Novak je banko (navadno so to delali po občinah) razglasil za čebelam prijazno ustanovo.

Dogajanje se je nato pomaknilo v dvorano, kjer so bili že zbrani učenci OŠ Franceta Bevka, malčki vrtca Andreja Čoka in gojenci VZS Mitja Čuk, ki so zadnje tedne pridno ustvarjali, risali, lepili, barvali in šivali čebele, panje, cvetje in podobno.

Nad 50 fotografij

V petek so na svojem sedežu v Čebelarskem domu odprli razstavo prejetih posnetkov, ki so nastali v sklopu natečaja na temo Naše čebele, v sodelovanju s krožkom Fotovideo Trst 80, ki je nudil tehnično in strokovno pomoč. Prispelo je nad 50 fotografij čebel, čebelarjev, čebelnjakov ali cvetja, ki so bile na ogled v preteklih dneh. Žirija, ki so jo sestavljali novinar Tiziano Neppi, predsednica Circolo Fotografico Triestino Alida Cartagine in odbornik Društva slovenskih čebelarjev Andrej Piščanc, je naposled nagradila Alexo Gherbassi, Caludia Urizzija in Danijela Novaka. Slednjemu so izročili tudi priznanje za dolgoletno vztrajno, neutrudno in požrtvovalno delo predsedovanja društvu. Praznik je dodatno obogatil nastop izjemnega Tržaškega vokalnega kvarteta.