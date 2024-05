Nesreča in zastoji na avtocestnem priključku v smeri Benetk

Na avtocestnem priključku pri Devinu je danes okrog 8.15 voznica izgubila nadzor nad avtomobilom, zapeljala z vozišča in trčila ob skalo, pri čemer se je avtomobil večkrat prevrnil in nato trčil še v sredinsko varnostno ograjo. Voznico, ki se je poškodovala, so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili gasilci in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico, ki so zavarovali območje in odstranjevali posledice nesreče ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Avtocesto so zaradi posredovanja reševalcev zaprli v obe smeri, kasneje je promet potekal po enem voznem pasu. V smeri Benetk je davi nastal zastoj, dolg šest kilometrov.