Feri Lainšček, avtor zgodb, ki jih piše življenje

Zgodbe piše življenje, pisatelj jih samo izlušči in sestavi v učinkovito celoto. Tako je prepričan književnik, dramatik in scenarist Feri Lainšček, ki je bil v sredo zvečer gost zaključnega dogodka akcije Primorci beremo. V veliki dvorani tržaškega Narodnega doma v Trstu priredila Narodna in študijska knjižnica.

Med pogovorom z Gabrielom Milicem je razkril marsikaj o svoji razvejani ustvarjalni poti, ki ga je med drugim leta 2021 privedla tudi do Prešernove nagrade za življenjsko delo, pa tudi o svojem otroštvu v majhni vasi na Goričkem, lučaj stran od meje z Madžarsko. O tem se je razpisal tudi v trilogiji Kurji pastir, drugi del katere Petelinje jajce, je bil letos del seznama bralne akcije. Z njegovimi anekdotami, maksimami in samosvojim pristopom do življenja, ki ga spremlja čisto neposredni humor, je večkrat spravil v smeh navzoče.

Naj pa tu navedemo še nekaj podatkov o akciji Primorci beremo, s katero spodbujajo branje slovenskih avtorjev in avtoric. Pri tej so na Tržaškem poleg NŠK sodelovale še knjižnice na Proseku, v Dolini, Miljah, Saležu, Zgoniku, Nabrežini ter Pinko Tomažič in tovariši na Opčinah, je v imenu NŠK orisal Alex Kama Devetak.

Med 134 tržaškimi sodelujočimi, ki so skupno prebrali 1100 knjig, zlasti prevladujejo ženske. Z goriškimi podatki se število povzpne do 215 bralk in bralcev za skupno skoraj 1500 prebranih del, kar je sto več kot lani. Lahko se skratka ponašajo z drugim najvišjim rekordom po Lavričevi knjižnici Ajdovščina, je naštel.

