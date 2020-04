Festival nesovražne komunikacije: od duhovnika do ministrice

Pandemija novega koronavirusa jo je zagodla tudi organizatorjem festivala Parole O_stili, ki spodbuja nesovražni govor – napovedano srečanje 8. in 9. maja v Trstu se bo s fizičnega trga zato moralo preseliti na spletnega, kjer bo morda doseglo še večji krog slušateljev. Na dvodnevnem spletnem festivalu se bo zvrstilo devet dogodkov, ki jim bo mogoče slediti preko youtube kanala, facebook stani ali spletne strani festivala.

Prvi dan srečanja bo namenjen izobraževanju šolnikov – večji poudarek bo tokrat namenjen šoli oz. ponovnemu septembrskemu začetku, didaktičnim metodam in novim odnosom učenec/dijak - učitelj/profesor, ki jih je vsilila sedanja pandemija, in koliko bo mogoče z njimi nadaljevati tudi v prihodnje. V popoldanskih urah bodo protagonisti novinarji in njihov način (ne)sporočanja pandemije, pa tudi upravitelji, pravzaprav njihov takojšen (ne)odziv na dogajanje – kaj je bilo uspešnega in kaj ne. Drugi dan bo pod drobnogled postavljena Cerkev in njena komunikacija v času covida-19, pa tudi vsakodnevne zgodbe ljudi od doma, vpete v virtualni svet. Predstavili bodo tudi nekoliko spremenjen manifest za nesovražno komunikacijo (ki vsebuje osnovna pravila obnašanja za uporabnike socialnih omrežij) – posodobljenih deset točk bo v pretres ponudilo deset znanih obrazov.

Kdo pa bodo letošnji gostje? Italijanski pisatelj Alessandro Baricco, ministrica Lucia Azzolina, športnik Alex Zanardi, pevka Malika Ayane, duhovnik, borec proti mafiji in ustanovitelj združenja Libera don Luigi Ciotti, direktor banke Mediolanum Oscar Di Montigny, novinarka Sky Mariangela Pira in vplivnica oz. influencerka Marta Losito. Sicer ne gre prezreti niti odgovornega urednika Rai News Antonia Di Belle, direktorja Wired.it Federica Ferrazze, odgovornega urednika Avvenire Marca Tarquinia, sociologa in ekonomista Maura Magattija, voditelja televizijskih otroških programov Federica Taddio, Lercia, ustanovitelja digitalne agencije We are social Ottavia Nave in res številnih drugih, ki se bodo oglasili preko spleta.