Festival Scienza e virgola se vrača maja

Čez točno mesec dni se na raznorazne lokacije po Trstu vrača medijsko-znanstveni festival Scienza e virgola. Tega prireja visoka šola za napredne študije Sissa že osmič. Geslo letošnje izvedbe bo raznolikost.

Profesor Andrea Gambassi, eden izmed vodilnih članov delokroga prireditve, je med včerajšnjo predstavitveno konferenco v tržaški kavarni San Marco poudaril, da je program niza »namenoma neuravnotežen ženskam v prid«. Najuglednejše gostje festivala so ženskega spola, marsikateri dogodek predvideva udeležbo izključno govornic. Profesor Nico Pitrelli pa je spomnil na vlogo, ki jo lahko tovrstni festivali igrajo v »znanstveni diplomaciji«. Poudarek na raznolikosti pa spominja na individualno dostojanstvo in »omogoča, da ostanemo vsi ljudje«.

Niz se bo začel s preddogodkom v nedeljo, 12. maja, ko bo na sporedu srečanje o fiziki kave, ki ga bosta vodila Eugenia Fenzi in Alberto Polojac. Dejanski festival bo potekal od 16. do 21. maja.

Svoboda, narcisizem, vojne

Umetniški vodja Paolo Giordano bo povezoval tri pomembne pogovore. Prvi bo s pisateljicama Olivio Laing in Chiaro Valerio o iskanju svobode z literarnim ustvarjanjem. Drugi bo s psihoterapevtko Stefanio Andreoli o medosebnih odnosih v dobi narcisizma. Zadnji pa bo z novinarko in »podkastersko dopisnico« Cecilio Sala o tem, kako se mlade generacije dandanes soočajo z vojnami in totalitarnimi režimi.

Med drugimi znanimi gosti festivala bo tudi agronom Andrea Segrè, borec proti nesmotrnim prehrambenim politikam.

Celoten - bogat - program je že na voljo na spletni strani festivala (scienzaevirgola.it). Tam so tudi informacije o zaželenih oziroma obveznih prijavah.