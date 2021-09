Festival Trieste Next se danes zaključuje

Danes bo zastor padel nad desetim festivalom znanosti in raziskovanja Trieste Next, ki se letos predstavlja z geslom Take care. Veliko bo tudi srečanj – od 10. ure dalje bo na četrtem pomolu v dvorani Agorà beseda tekla o genetiki in usodi, na Velikem trgu bo ob isti uri pogovor o enakosti zdravstvene oskrbe, medtem ko bo na deželi debata o etiki pravne komunikacije, v Muzeju Revoltella pa o umetni inteligenci in mikročipih v možganih. Ob 11.30 bo na Velikem trgu čas za filozofijo novega sveta, za potovanje v vesolje na četrtem pomolu ali za posledice podnebnih sprememb v urbanih centrih v Muzeju Revoltella. Profesor Alberto Mantovani bo ob 15. uri na četrtem pomolu govoril o imuniteti in vnetjih vse od raka do covida -19. Popoldan se bo nadaljeval s srečanji o matematiki, potresih, razmnoževanju, spominu itd. Vse informacije so na voljo na strani www.triestenext.it, kjer se je mogoče prijaviti na srečanja.