Filmski doprinos k EPK

Čez dve leti bosta Gorica in Nova Gorica zastopali evropsko prestolnico kulture. To bo priložnost za posodobitev in prevetritev kulturne ponudbe v mestih, pri čemer odigrava pomembno vlogo filmska produkcija in vse, kar sodi zraven.

V okviru Trst film festivala je včeraj potekala okrogla miza na temo filmskih projektov, ki so nastali pod okriljem Evropske prestolnice kulture, na kateri je uvodni govor imel Stojan Pelko, programski vodja GO! 2025 in velik ljubitelj ter poznavalec filmske umetnosti.

Kaj potrebujemo za boljšo filmsko produkcijo, se je spraševal Pelko. »Močan scenarij, na primer in proizvodne pogoje – s Transmedio pravkar ustanavljamo deželno filmsko komisijo, ki se v veliki meri zgleduje po izkušnjah naših sosedov iz FJK in cilja na to, da bi postala državna,« je dejal in nadaljeval s potrebo po doseganju poslušalcev. V ta namen s Kinoateljejem vnašajo vsebine v obstoječa gledališča in snujejo mobilni kino, ki bi lahko dosegel tudi manjše skupnosti.

Potem je tu potrebno še mednarodno priznanje tako klasičnih kot sodobnih državnih oz. lokalnih filmov in avtorjev s pomočjo festivalov, tematskih srečanj in razprav, je namignil. Vsako resno kinematografsko popotovanje pa potrebuje še »kritično refleksijo in univerzitetni diskurz,« v kar bi bilo treba nujno uvesti bodoče generacije. Na področju produkcije je Pelko opozoril na dokumentarni in pa animirani film: glede prvega je dejal, da bo Slovenski filmski center vključil EPK v triletno produkcijsko shemo razvoja idej, projektov in produkcije, za animacijo pa so bili vključeni v večji evropski projekt, ki ga vodi univerza v Novi Gorici.

Nič več samo gledalci: postati moramo protagonisti kulturnega in filmskega utripa. Koliko je film prispeval k uspehu dogodka kakršen je EPK, koliko je povezal skupnost in koliko je bilo sinergij okrog njega, so ugotavljali predstavniki EPK Reka 2020, Novi Sad 2022, Kaunas 2022, Temišvar 2023 in Tartu 2024.