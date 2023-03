Financial Times o Trstu

Italijanskemu mestu, ki je bilo zaledje habsburške monarhije in spet pridobiva svoj sijaj,« je pred nekaj dnevi dolg članek posvetil spletni Financial Times. Kot iztočnico za pisanje je vzel Fundacijo ITS, ki bo prav kmalu odprla svoje razstavne prostore ITS Arcademy. Avtor članka Lee Marshall tako opisuje delovanje fundacije, ki že dvajset let prireja modni natečaj International Talent Support. Kurator razstave, ki jo bodo odprli v prihodnjih dneh, Olivier Saillard je dobil nalogo, da iz vseh del finalistov dvajsetih let natečaja ITS in drugih portfolijev izbere eksponate za razstavo.

Fundacija ITS pa je bila le iztočnica za članek. V nadaljevanju avtor omenja pomembne besedne ustvarjalce, ki so živeli v Trstu, kot so James Joyce, Umberto Saba, Italo Svevo, pa tudi Claudio Magris. V članku, ki ga krasijo fotografije Camille Glorioso opisuje tudi najpomembnejše tržaške kavarne, hotele in restavracije.

Marshall v članku omenja tudi druge aspekte finančnega Trsta, in sicer pristanišče, ki ga vodi Zeno D’Agostino, pa tudi univerzo in več kot 30 znanstvenih ustanov, ki imajo sedež v tem mestu. Govora je tudi o Barcolani. Avtor članka se je pogovarjal s predsednico ITS Barbaro Franchin, režiserko Lauro Samani in umetniško vodjo Tržaškega filmskega festivala Nicoletto Romeo.