Finančna policija zasegla območje v Portopiccolu

Finančna policija je danes v zgodnjih jutranjih urah zasegla večje območje, t. i. Green Beach v naselju Portopiccolo v Sesljanu. Po spletnem poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo, naj bi zaseg narekovalo preverjanje koncesije, sicer pa je zadeva zaenkrat še ovita v tančico skrivnostnosti. Podjetje, ki upravlja počitniško naselje, se je ovilo v molk in v zvezi z današnjim dogajanjem ne daje izjav.

Finančni policisti so okrog 7.30 prispeli v Sesljan, še preden bi se na območju začeli zbirati kopalci. Gre za večje območje, čisto na koncu naselja, se pravi v smeri proti Botanjku – tam je na ležalnikih prostora za kakih 80 obiskovalcev, za najmlajše so urejena igrala in še manjša plaža.