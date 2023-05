Finančna sredstva za žičnico »izginila« in se spet pojavila

Zapletom z napovedano žičnico med Trstom in Krasom ni videti konca. Že tako vročo debato o njeni utemeljenosti in če bo sploh ta zagledala luč je danes dodatno segrel še italijanski poslovni dnevnik Il Sole 24 Ore. Dovolj je bil manj kot stavek. Daljši članek je namreč v ospredje postavljal zahtevo ministra za Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) Raffaella Fitta, naj posamezna ministrstva navedejo projekte, ki jih ni mogoče zaključiti do leta 2026 in bi jih bilo zato treba zamrzniti.

V daljšem seznamu Ministrstva za infrastrukturo in promet naj bi se znašla tudi tržaška žičniška povezava, ki jo je dnevnik omenil z drugimi načrti, kot sta na primer železniški povezavi Salerno- Reggio Calabria in Rim-Pescara. Novico pa je kar hitro demantiralo samo ministrstvo, s katerim so takoj po objavi članka stopili v stik pristojni Občine Trst, češ da o zamrznitvi niso bili obveščeni. Občinski odbor je nato tudi spomnil, da so spoštovali vse predvidene termine in da se zato postopek nadaljuje.

Ovir sicer ne manjka. Slovenski tržaški občinski svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar se je z vodjo svetniške skupine stranke Giovannijem Barbom ravno tako danes na tiskovni konferenci zaustavil pri napovedani spremembi namenske rabe zemljišč openskega jusa na območju Selivca, kjer bi morala potekati žičniška povezava. O tej bi morali v občinskem svetu razpravljati v prihodnjih tednih. Sklep, ki ga je na pobudo odbornice za infrastrukturna dela Elise Lodi predstavila občinska služba za Prostorsko načrtovanje, pa naj ne bi imel nobene veljave, saj bi trčil ob sodbo rimskega prizivnega sodišča v Rimu. To je leta 2021 potrdilo odločitev vrhovnega sodišča iz leta 2018, da so zemljišča last jusarjev in ne Občine, je pojasnil Ukmar.

