Finci v Rimu potrdili zapiranje Wärtsile

Wärtsilä ne bo odstopila od svojih namer o selitvi proizvodnje iz Trsta na Finsko in ukinitvi 450 delovnih mest. To je na včerajšnjem kriznem sestanku na sedežu ministrstva za gospodarski razvoj v Rimu v družbi odvetnikov večkrat ponovil izvršni direktor finske družbe Håkan Agnevall, ki se je sestal z ministrom za gospodarski razvoj in delo Giancarlom Giorgettijem, predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo (ta se je sestanka udeležil na daljavo), pristojno za politiko dela v deželni vladi Alessio Rosolen in s predstavniki sindikalnih organizacij. Prvi mož Wärtsile je sicer izrazil pripravljenost, da pripravijo načrt za ublažitev posledic, a o konkretnih rešitvah na včerajšnjem sestanku ni govoril.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.