»Galeb ni le seštevek posameznih prispevkov«

V tretjem nadstropju poslopja v Ulici San Giorgio, ki je po novem v lasti nepremičninske družbe Fincat, ima svoj urad tudi Založništvo tržaškega tiska. Tako kot se dogaja vsaj enkrat mesečno, so se v četrtek tam mudili uredniki in sodelavci, ki iz meseca v mesec ustvarjajo vsebine literarne revije za otroke Galeb. »Danes imamo odprto uredništvo, ko se srečamo z avtorji in se z njimi pogovorimo,« je povedala glavna urednica, pisateljica Maša Ogrizek, ki s striparjem Ivanom Mitrevskim, odgovornim za oblikovanje in likovno podobo, od septembra držita v rokah vajeti tržaške revije.

Zgodnje popoldanske ure so v četrtek minile ob kramljanju, čaju in piškotih. Odprto uredništvo je primarno namenjeno srečanju z zamejskimi avtorji, a ne samo, je povedala Maša in oba z Ivanom sta v en glas potrdila, da je glavni namen teh druženj »gradnja neke skupnosti, saj je Galeb skupen projekt, skupna, naša revija in ne le seštevek posameznih prispevkov«. Ivan se je zaustavil pri besedi skupnost: »Že res, da jo vsi vpletajo povsod, vendar je kljub zlizanosti, ravno to, kar hočeva ustvariti – skupen projekt.« Ob našem obisku so bile v uredništvu še sodelavki revije Teja Močnik in Ivana Soban ter založnica Martina Kafol

Maša in Ivan obiskujeta šole, ki so naročene na revijo, kjer se pogovorita z otroki, jih z delavnicami spodbujata, da so interaktivni in da sodelujejo, ter jih z vsebinami vabita, da ne visijo pred ekrani in se ne pustijo voditi, ampak, da sami ustvarjajo. Če je dovolj časa, včasih z učiteljicami analizirajo vsebine, ki jih pogrešajo, in tiste, ki so odvečne, izvedo, kaj jih moti in kaj bi si želeli. »Trudiva se, da bi Galeb postal skupnost: da bi rekli – mi, ki ga ustvarjamo, in vi, ki ga berete, smo Galebovci.«

Maša dela in živi v Mariboru, Ivan pa v Kamniku. »Res je naša pomanjkljivost ta, da ne poznava dobro zamejskega prostora, najina prednost oziroma prispevek pa je, da zelo dobro poznava slovenski prostor in imava veliko vez – oba prostora želiva povezati. Trudiva se, da bi kvaliteto dvignila oziroma da bi bila dobra ali vsaj boljša. Sama intenzivno delam, da Galeba dobijo vse pomembnejše založbe v Sloveniji, v knjižnicah je že itak,« je povedala Maša, ki tudi tako pripomore k uveljavljanju Galebovih avtorjev.

»Trudiva se, da bi veliko avtorjev in ilustratorjev našlo pot tudi izven Galeba. Slednji je namreč svobodna ptica – ko se izvalijo iz jajca, naj mladi galebi poletijo in zajadrajo po prostranstvu. Že v preteklosti se je nekaj avtorjev in ilustratorjev uveljavilo pri drugih založbah. To je ta ideja skupnosti - skupaj smo močni, delimo si informacije, si pomagamo in na ta način gradimo revijo, avtorje in bralce,« je prepričan Ivan.