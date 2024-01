Gasijo požar v stavbi Dežele FJK

Tržaški gasilci že cel popoldan posegajo zaradi požara v poslopju v lasti Dežele Furlanije - Julijske krjaine v Ulici Giulia 75. Kot so pojasnili Primorskemu dnevniku, se požar ni vnel v zadnjem nadstropju stavbe, kot so poročali nekateri drugi mediji. Do požara je prišlo v pritličnih prostorih, po prvih izsledkih med postavljanjem katranskih oblog, iz še neznanih vzrokov pa se je potem vnel plastični izolacijski material. Prostor z izolacijskim materialom sega višinsko od prvega do zadnjega nadstropja, zato se je dim povzpel, ob tem pa je ogenj kuril "dimniški učinek". Velik del popoldneva so morali gasilci zato odstranjevati plastični izolacijski material, da bi preprečili poslabšanje stanja, in seveda njegove zažgane ostanke