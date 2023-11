Gasilci so danes okrog 15.30 pri Trebčah rešili psa Nema, ki je padel v kotlino. Ko so po zaslugi geografskih koordinat ugotovili, kje točno se štirinožni kosmatinec nahaja, so opazili 7-letnega psa in ga rešili iz približno dva metra globoke jame. Gasilci so se spustili vanjo in iz nje rešili Nema, ki so ga izročili ljubeči lastnici.