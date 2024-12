Gasilci z neba spustili Miklavža k malim pacientom (foto in video)

Tržaški gasilci so danes Miklavžu pomagali obdariti otroke, ki so hospitalizirani v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. Dobri svetnik se je ob pomoči enote za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF z vrha avtolestve z vrvjo spustil na teraso bolnišnice, od koder je vstopil v notranje prostore in prinesel otrokom darila ob veselju in ganjenosti prisotnih.

Ob tej priložnosti so gasilci tudi opravili vsakoletno testiranje dostopa avtolestve v bolnišnične prostore in testiranje različnih načinov reševanja.