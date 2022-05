Generali po poti kontinuitete

Več mesecev je skupina delničarjev pod vodstvom skupine Caltagirone pripravljala naskok na zavarovalniškega velikana Generali, na današnji skupščini delničarjev, ki je potekala po spletu, pa je naposled prevladala lista, ki jo je predlagala dosedanji upravni svet družbe. Izvršni direktor bo tako v prihodnjem triletju še naprej Philippe Donnet, predsednik pa Andrea Sironi, ki bo zamenjal odhajajočega Gabrieleja Galaterija di Genola. V novem upravnem svetu bodo sedeli trije predstavniki naveze Caltagirone-Del Vecchio, in sicer sam Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi ter Flavio Cattaneo.

Zmagovita lista je prejela podporo 39,2 odstotka kapitala, izzivalci pa so se ustavili pri 29,4 odstotka (med prisotnimi in zastopanimi delničarji je bilo razmerje 56 odstotkov proti 41,7). Na skupščini je bilo zastopanih 70,6 odstotka kapitala, kar je veliko; Caltagirone in Del Vecchio (ustanovitelj Luxottice) sta uživala podporo Fundacije CRTrieste, skupine Benetton in še nekaterih delničarjev, Donnetovo listo pa Mediobanca, ki že več let obvladuje vrh družbe, mednarodni sklad in drugi.

»Večina se je jasno in nedvomno izrazila za kandidate, ki jih je predlagal dosedanji upravni svet. Gre za znak zaupanja v našo menedžersko ekipo in naš načrt. Voditi družbo s 190 leti življenja pomeni nositi odgovornosti, ki presegajo obzorje tega mandata,« so besede, s katerimi je Donnet komentiral izid glasovanja.