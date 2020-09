Gibeceda za predšolske otroke

Preden bi začeli obiskovati vrtec, so imeli otroci možnost, da se pozabavajo na poletnem centru Gibeceda, ki ga organizira društvo Cheerdance Millenium v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. Dvajset otrok se je s štirimi vzgojiteljicami in dvema pomočnicama v ponedeljek prvič zbralo v večnamenski telovadnici osnovne šole Franceta Bevka na Opčinah. Prostor jim letos povzroča nekaj težav, saj so imeli ponavadi na razpolago vrtec, v katerem so imeli učilnice, v telovadnici pa so samo telovadili. Openski vrtec Andreja Čoka trenutno popravljajo, tako da imajo otroci na razpolago samo večnamenski prostor, ki so ga morali zato preurediti v več učilnic. »Imamo nekaj smole z vremenom,« je uvodoma dejala koordinatorka poletnega centra Kristina Žerjal. »Telovadnico smo morali preurediti v štiri učilnice, zato v njej ne moremo telovaditi. Upamo, da se bo vreme izboljšalo, in bomo lahko telovadili zunaj,« je dejala Kristina. Vrt so ločili na več delov, da bi lahko uredili več postojank, rotirali in bi vsaka skupina imela del vrta.

