Glasno zahtevajo ohranitev družinskih posvetovalnic

V Trstu so danes spet dvignili glas proti zaprtju dveh izmed štirih družinskih posvetovalnic, ki delujejo pod okriljem tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, pri Sv. Jakobu in Sv. Ivanu. Ostali bi le tisti v Valmauri in Rojanu.

Feministično gibanje Non una di meno je zvečer na shodu na Velikem trgu s transparenti in govori opozorilo na pomen posvetovalnic. Te kljub vsem težavam predstavljajo eno izmed redkih javnih storitev, ki so uporabnicam na voljo brez napotnice družinskega zdravnika. Tu lahko ženske opravijo ginekološki ali druge preventivne preglede, na voljo pa so tudi za pogovor o spolnosti ter kontracepciji. Nanje se lahko obrnejo tudi mladoletnice. Nosečnice pa tu računajo na tečaje priprave na porod, so naštele.

Gibanje Zdaj Trst pa vabi jutri ob 18. uri na Trg Puecher. Na tematskem srečanju bodo opisali posledice okrnitve sistema javnega zdravstva.

Na spletu so medtem s peticijo za ohranitev posvetovalnic v dveh dneh zbrali 1200 podpisov. Pobudnica je zdravnica in dolinska občinska svetnica Zelenih Tiziana Cimolino. Zbiranje podpisov so podprli naveza Zeleni-Levica, socialisti, DS, SKP, Lista Russo, G5Z in Zdaj Trst.