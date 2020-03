Glavni tožilec Mastelloni predlaga manjšo amnestijo

Da bi se izognili prenatrpanosti zaporov in tako oddaljili ali vsaj zmanjšali tveganje okužbe s koronavirusom, bi bilo treba nekaterim zapornikom podeliti amnestijo. Tako meni vodja tržaškega tožilstva Carlo Mastelloni, ki je svoje mnenje posredoval v pogovoru za deželni televizijski dnevnik RAI. Mastelloni je med drugim opozoril na ločevanje med tistimi zaporniki, ki se v zaporu nahajajo na podlagi dokončnih pravnomočnih sodb in tistimi, ki so v priporu in čakajo na sojenje. Obenem je poudaril problem zelo majhnih celic.

Glavni tožilec se je na vprašanje o nasilnih protestih, do katerih je pred nedavnim prišlo v italijanskih zaporih, odzval s sklicevanjem na 27. člen italijanske ustave, ki določa prevzgojo obsojencev ter z opozarjanjem na stisko, ki izhaja iz neprimernosti prostorov v nekaterih zaporih, kjer število zapornikov presega prostorske zmogljivosti posameznega zavoda. Zato bi bilo v skladu s težavnim zdravstvenim trenutkom, ki ga doživlja Italija, podeliti v kratkem manjšo amnestijo, ki bi bila seveda omejena na primere, ko ne gre za odvratna kazniva dejanja ter na osebe, ki niso skrajno nevarne, meni Mastelloni.

Vodja tržaškega tožilstva ima svoje mnenje tudi o kaznih za kršilce vladnih predpisov o omejenem gibanju za zajezitev pandemije koronavirusa. Mastelloni je namreč skeptičen do kazenske ovadbe, ki preti kršilcem na podlagi 650. člena kazenskega zakonika. Postopek priprave in izpeljave sojenja je v teh primerih dolgotrajen in obstaja tveganje, da bo sodstvo zasičeno s takimi primeri, saj že zdaj tožilstvo vsak dan prejema na stotine zapisnikov o kršitvi 650. člena. Po mnenju tožilca bi bilo bolje kršiteljem naprtiti slano denarno kazen v višini vsaj 500 evrov: to bi jih v večji meri odvrnilo od nespoštovanja predpisov za zajezitev pandemije koronavirusa, je prepričan Mastelloni.