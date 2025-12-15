Odšla je Stanka Hrovatin, vztrajna borka za antifašistične vrednote

V 97. letu starosti se je poslovila nekdanja kurirka in neutrudna družbena delavka Stanka Hrovatin, ki je močno zaznamovala tako utrip domačih Opčin kot slovenske skupnosti na Tržaškem in v Italiji na sploh. Celo življenje je bila predana antifašističnim vrednotam in se trudila, da bi jih prenesla mlajšim rodovom. Odšla je ravno na dan, ko so na openskem strelišču (15. decembra 1941) ustrelili Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča, Pina Tomažiča in Ivana Vadnala, spomin na katere je angažirano ohranjala celo življenje.

VZPI-ANPI in veliko drugega

Stanka Hrovatin se je rodila ​​​​​​ 13. marca 1929, odraščala je v težkih časih fašizma in zatiranja Slovencev. Potem ko se je izšolala za učiteljski poklic je poučevala na različnih slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem. Dolgo je vodila tržaški del združenja partizanov VZPI-ANPI, bila je tudi državna podpredsednica. Dolgo je predsedovala tudi openskemu društvu Tabor in ustanovila Knjižnico Pinko Tomažič in tovariši na Opčinah. Več let je na straneh Primorskega dnevnika pripravljala rubriko Niso samo spomini.

»Izbrala sem, da sem prisotna v dogajanju in predvsem sem imela srečo, da sem lahko postala učiteljica, ker to je bila od vedno moja ljubezen, morda zaradi tega, ker je bila v naši dobi slovenščina prepovedana,« nam je med drugim povedala med pogovorom za naš časopis ob svojem 90. jubileju leta 2019.