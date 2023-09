Gledališki poklon Elieju Wieslu

V Rižarni se bodo poklonili judovsko-ameriškemu pisatelju, Nobelovemu nagrajencu za mir leta 1986, ki je preživel koncentracijska taborišča Elieju Wieslu. Na notranjem dvorišču tržaške Rižarne (če bo dež pa v dvorani) bo drevi in jutri ob 21. uri zaživela predstava Noč, ki je povzeta po njegovem istoimenskem avtobiografskem romanu, v produkciji Archivio Zeta.

Dogodek se vključuje v kulturni program 1943-2023. Trame intrecciate di memoria ob 80. obletnici kapitulacije Italije oz. odhodu prvega konvoja rasnih deportirancev iz Trsta, 7. decembra.

Wiesel je bil z družino deportiran v Auschwitz in Buchenwald – rešil se je samo on. Knjiga La Nuit, prevedena v več kot 30 jezikov, je eden najpomembnejših pričevanj o holokavstu in hkrati globok razmislek o obstoju boga. Vstop je prost, udeležbo je treba potrditi na risierasansabba@comune.trieste.it.