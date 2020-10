Gledališki vrtiljak z zaščitno masko

Koronavirusne neznanke so bile tudi glavni razlog, da so za začetek prireditve želeli nekoliko počakati in seta začenja nekoliko pozneje kot sicer. Letošnja sezona šestih predstav bo v živo stopila to nedeljo, 18. oktobra z gledališkim muzikalom Od kod si kruhek? gledališča Unikat. In ravno v tej napovedi je prva »vsiljena« novost. Organizatorji ne uspejo namreč zagotoviti ustreznega razkuženja dvorane Marijinega doma pri Sv. Ivanu in ponuditi dveh popoldanskih izmen, na katere so bili več kot deset let navajeni mali obiskovalci. Edina predstava bo na odrskih deskah zaživela ob 16.30. Odpadla bo tudi gledališka animacija, za katero je skrbel Študijski center Melanie Klein, saj se otroci ne smejo medsebojno družiti. Tokrat ne bo tako niti likovnega natečaja, ker se v dvorano s sabo ne sme prinašati ničesar in torej niti risb. Da ne bi slučajno prišlo do gneče ali pretiranih medosebnih stikov letos ne bodo prodajali posameznih vstopnic. Nabaviti si bo mogoče le celoletni abonma.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.