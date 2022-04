Globalizacija kriminala zahteva čezmejno pomoč

Tržaška je bila včeraj petnajsta etapa vzdolž italijanskega škornja na poti praznovanj 30-letnice rojstva protimafijskega preiskovalnega oddelka DIA. »Za premikajočo se prireditev smo se odločili zato, da čim več mladih opozorimo, da mafije niso mrtve, niso nekaj, kar se je dogajalo v preteklosti za časa Falconeja in Borsellina. Spremenile so se, saj danes ne nastavljajo več bomb, pač pa se skušajo vključiti v zakoniti gospodarski krog, v razpise, s ponujanjem denarja izigravajo podjetnike v stiski zaradi pandemije in zaradi vojne v Ukrajini. To je za našo državo ogromna nevarnost: če se ji hočemo izogniti, moramo delovati preventivno in složno s sodnimi oblastmi,« je pred polnim parterjem gledališča Verdi dejal vodja oddelka DIA Maurizio Vallone na srečanju z naslovom Čezmejni kriminal. Policijsko in pravosodno sodelovanje, ki ga je vodila novinarka Luana De Francisco.