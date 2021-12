Globalno segrevanje ogroža antarktični led

Globalno segrevanje resno ogroža ogromni antarktični ledeni pokrov, predvsem na zahodnem delu celine. Tako kaže študija, ki jo je londonski Imperial College izvedel v sodelovanju z italijanskim Nacionalnim inštitutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS), ki ima sedež v Trstu, z Univerzo v Sieni in drugimi italijanskimi ter tujimi znanstvenimi ustanovami. Avtorji raziskave so dejansko sestavili geološki arhiv, ki ponuja nove scenarije o tem, kako bi se največji ledeni pokrov na svetu (edini poleg grenlandskega) lahko odzval na toplejše podnebne razmere. To pa vpliva na vsa svetovna morja.

Znanstveni članek je bil v ponedeljek objavljen v reviji Nature. Raziskavo je omogočilo vrtanje v Rossovem morju leta 2018 v okviru projekta International Ocean Discovery Program (IODP). Večino geofizičnih podatkov je zbral OGS med odpravo z ladjo Joides Resolution. »Naše opazovanje preteklosti pripomore k predvidevanju možnih reakcij v zahodnem antarktičnem ledenem pokrovu, ki je danes posebno izpostavljen naglemu izgubljanju ledene mase,« je v sporočilu za medije razložil koordinator študije Jim Marschalek z Imperial Collegea. Podatki so potrdili, da se bodo negativne posledice globalnega segrevanja nadaljevale, če ne bo prišlo v svetu do odločnih ukrepov v smeri znatnega zmanjšanja toplogrednih izpustov.