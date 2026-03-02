Gobetti tudi o Bazovici in Rabu

Italijanski zgodovinar Eric Gobetti je pri turinski založbi Eris izdal knjigo Confini. Gre za neke vrste potopis oziroma vodnik, v katerem pa ne najdemo restavracij in hotelov, temveč kraje spomina na fašistične zločine, ki jih avtor obišče in opiše: »Moj cilj je bil na nov način predstaviti kraje, ki niso preveč poznani,« je na odlično obiskani predstavitvi v tržaški kavarni San Marco pred časom dejal Gobetti. Ti kraji so tesno povezani z zgodovinskim spominom Slovencev. Povezujejo jih fašistični zločini, ki so se tam zgodili.

Spomin naj ne sloni na lažeh

Novoizdana knjiga pa se ne razlikuje le od navadnih turističnih vodnikov, ampak tudi od preostalega avtorjevega zgodovinskega opusa. Zgodovinar se v knjigi osredotoča na štiri kraje: Rab, Reko, Piran in Bazovico. Kljub temu, da niso vsi kraji obmejni, vsak od njih predstavlja za avtorja neko notranjo, če že ne zunanjo mejo: od tod naslov. »​​​​​Vzemimo na primer Rab: gre za otok, ki se preprosto zdi raj na zemlji. Fašisti pa so ga spremenili v pekel.«

Podobno je zgodovinar dejal tudi za Bazovico, kjer sobivajo spomeniki padlim partizanom in bazoviškim junakom, hkrati pa tudi fojbe: »Kljub temu, da imam precej dvomov glede načina, kako se spominjamo fojb, se mi zdi pomembno, da ti različni spomini sobivajo in da eden ne izniči drugega. Hkrati bi bilo pa lepo, da nekateri od teh spominov ne bi sloneli na lažeh,« je dodal Gobetti.