Večina družin migrantov bi ostala v Trstu

Položaj beguncev, ki po balkanski poti pridejo v Trst, je v očeh tistih, ki se z njimi dnevno srečujejo na »Trgu sveta« (Trg Libertà), če se le da, slabši, kot je bil v preteklosti. »Še najbolj prepuščeni samim sebi so v tem trenutku številni državljani Nepala, ker jih kvestura najbrž obravnava kot ekonomske priseljence,« je povedala Lorena Fornasir, duša humanitarnega združenja Linea d’Ombra, ki oskrbuje migrante v okolici tržaške železniške postaje.

Tu so humanitarci v zadnjem obdobju pomagali številnim otrokom med 12. in 14. letom starosti, ki so v Trst prispeli iz Afganistana. »K sprejemu beguncev veliko pripomore škofijska Karitas,« je poudarila sogovornica. »Na sploh pa se je na institucionalni ravni položaj poslabšal: namesto sprejema se izvajajo praznjenja skladišč Starega pristanišča. Še naprej pa se sistemski fenomen migracij obravnava kot izrednega,« je pojasnila Fornasir.

Neprofitna organizacija International Rescue Committee (IRC), članica evropske mreže nevladnih organizacij za zaščito beguncev in prosilcev za azil ECRE, je v prejšnjih dneh objavila prvo poročilo o prihodih po balkanski poti v Trst za leto 2026. Iz podatkov izhaja, da 15 odstotkov migrantov, ki so januarja prišli v Trst, predstavljajo mladoletniki brez spremstva. Velika večina med njimi (92%) pa prihaja iz Afganistana. Tem je treba dodati še otroke, ki so v Trst prispeli z družinami – mladoletnih je tako za skoraj petino. Zanimiv je tudi podatek, da je 60 odstotkov anketiranih družin izrazilo namen ostati v Trstu.

»To tendenco vse pogosteje opažamo od lanskega leta dalje,« je podatek za Primorski dnevnik komentiral predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone. »To željo vse bolj izražajo priseljenci iz različnih držav, še najbolj iz Nepala. Fenomen bomo sicer še naprej pozorno opazovali, za zdaj je težko reči, zakaj se to dogaja. Lahko pa ugibamo in ena možnost, ki jo jemljemo v poštev, je dejstvo, da so se drugod po Evropi, denimo v Nemčiji, razmere zanje poslabšale. To sicer še ne pomeni, da so v Trstu oziroma v Italiji boljše,« je dejal Schiavone.

Januarja so pri organizaciji IRC skupno zabeležili 606 prihodov migrantov v Trst (to je 33 odstotkov manj, kot jih je bilo decembra 2025, ko jih je prispelo 906). Od teh je bilo 93 mladoletnikov brez spremstva. 317 oseb (52%) je prišlo iz Afganistana, 132 iz Nepala, 49 iz Turčije, 42 iz Pakistana in 35 iz Bangladeša.