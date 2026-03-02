Kritiki kabinske žičnice pozdravljajo možnost ustavitve postopka

Kritiki projekta kabinske žičnice pozdravljajo možnost ustavitve postopka. Na županovo izjavo, da bo postopek ustavil, če bo večina v desnosredinski koaliciji proti, sta se odzvala deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino in odbor No Ovovia.

Massolinova je sicer izrazila kritiko nad županovim ultimatom. »Izsiljevanje tistih, ki so imeli pogum in zahtevali opustitev projekta, čeprav v volilne namene, je slaba poteza župana,« je v sporočilu za medije zapisala svetnica, ki je spomnila, da žičnica ni bila jasno omenjena v volilnem programu. Ob tem je tudi pozvala k demokratični razpravi in odgovornemu odločanju o prihodnosti Trsta.

Odbor No Ovovia je koalicijske stranke v mestnem svetu pozval k odgovornemu sprejemanju odločitev glede projekta žičnice. Predsednik William Starc je še enkrat spomnil, da je žičnica za njih nepotrebna, okoljsko škodljiva in finančno obremenjujoča.

Zdaj, ko obstaja možnost, da bi se mestna vlada odpovedala temu projektu, nas zanima, kako hitro bi lahko pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli »zblokiral« občinski denar (30 milijonov), ki so ga novembra lani dali na stran prav za ta projekt. Bertoli je preciziral, da so iz mestne blagajne rezervirali enajst milijonov evrov, preostalih 19 milijonov prihaja iz sredstev, ki so vezana za lokalne izredne razmere. Zagotovil je, da bo denar »zblokiran« zelo hitro po sprejetju odločitve za ustavitev postopka gradnje kabinske žičnice. V kolikor bo do tega sploh prišlo, je še dodal odbornik Bertoli, ki je ostro puščico usmeril v koalicijske partnerice, ki so si v teh zadnjih mesecih večkrat premislile. Čeprav ni izpostavil imena strank, je jasno, da je imel v mislih svojo nekdanjo stranko Naprej, Italija, ki se je odločno in jasno distancirala od tega projekta.