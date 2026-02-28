V Trst prihaja še paralimpijski ogenj

V sklopu enajstdnevne in 2000 kilometrov dolge turneje bo paralimpijski ogenj v ponedeljek obiskal tudi Trst. Zimske paralimpijske igre bodo v Milanu in Cortini na sporedu od 6. do 15. marca. Sprevod z baklo bo s Trga Venezia krenil ob 17.44. Pot se bo v glavnem razvijala po pešconah, kar bo zagotovilo večjo varnost za gledalce in baklonosce. S Trga Venezia bodo ti ogenj ponesli po Ulici Torino, Trgu Hortis, Ulici Cavana, Trgu Cavana, Ulici del Pesce, Ulici Boccardi in Nabrežju Mandracchio. Ogenj bo na Veliki trg prispel predvidoma ob 19.15.

Na Velikem trgu bo pestro tudi, ko bo bakla še na poti. Med 17.30 in 18. uro bodo zbrane nagovorili tržaški župan Roberto Dipiazza, občinska odbornica za šport Elisa Lodi, predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, podpredsednika italijanskega paralimpijskega komiteja Amedeo Bozzer in Max Popaiz. Sodeloval bo tudi Matteo Parenzan, paralimpijski as, sicer namiznoteniški igralec ŠK Kras iz Zgonika. Ta je konec januarja bil tudi med tržaškimi baklonosci olimpijskega ognja.