Potrebni sta tako energija mladih kot modrost starejših

Zborovsko petje, recitacije, misli o pomenu kulture in igranje na citre so dali pečat prijetnemu kulturnemu večeru, ki so ga izpeljali v petek v Gabrjah. Dogodek sta ob slovenskem kulturnem prazniku priredila domače kulturno društvo Skala in Društvo slovenskih upokojencev za Goriško.

V imenu prirediteljev je uvodoma spregovorila članica Društva upokojencev Gabrijela Vidmar, ki je še posebej izpostavila pomen meddruštvenega sodelovanja med različnimi kulturnimi sredinami. Zatem je stopil na oder zbor Društva upokojencev, ki je pod vodstvom zborovodje Aljoše Sakside zavzeto zapel nekaj pesmi, med katerimi je bila tudi pesem Mama, katere besedilo je napisala pesnica Liliana Visintin, uglasbil pa jo je zborov pevovodja. Liliana Visintin je tudi sama članica zbora upokojencev in je v nadaljevanju večera pozornim poslušalcem prebrala nekaj svojih pesmi, in sicer Potovanje, Majko mila, Osem od sto in Ribiči tišin. Sledil je nastop gabrskega moškega pevskega zbora Skala, ki ga prav tako vodi Aljoša Saksida. Ob znanih skladbah Soči in Na trgu so se pevci predstavili še s pesmijo Na molu San Carlo pesnika Dragotina Ketteja, ki jo je svojevrstno uglasbil gabrski pevovodja.

Pred publiko, med katero je sedel tudi sovodenjski župan Luca Pisk, je nato stopila slavnostna govornica večera, sovodenjska podžupanja in vsestranska kulturna in družbeno-politična delavka Alenka Florenin. V svojem nagovoru je iznesla, da je v poplavi besed, podob in dogodkov včasih težko ubrati pravo smer, izluščiti primerno misel, predvsem pa nagovoriti občinstvo, ki je danes opremljeno z vsemi možnimi viri informacij, razprav, poglobitev.

Prireditve se spreminjajo ...

»Prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku so se v času razumljivo spreminjale; danes bi težko privabili publiko z recitalom Prešernovih poezij. Je pa poezija tudi med Slovenkami in Slovenci v Italiji precej prisotna, kar dokazuje tudi program nocojšnjega večera,« je med drugim povedala Alenka Florenin in nadaljevala: »Čeprav velja mnenje, da je poezija manj brana kot proza, podatki kažejo na obraten trend, zlasti med mladimi, ki jih privlačijo krajše oblike, dostopne na družbenih omrežjih.« V zaključnem delu svojega nagovora je poudarila, da je kadrovanje mladih imperativ za Slovenske v Italiji, kar vsekakor ne sme pomeniti, da so starejše osebe, ki si želijo aktivnega dela v skupnosti, postavljene v kot. »Zrela družba zna ustvariti pogoje, da lahko vsak posameznik najde sebi primerno mesto ali poslanstvo. Če sta potrebni znanje in energija mladih, sta ravno tako pomembni izkušnja in modrost starejših. Skratka, vsi, ki čutimo klic k delu za skupnost, naj ne odlašajmo, kajti mladi nas opazujejo in potrebujejo odgovore kot popotnico za svojo bodočo pot v korist skupnosti,« je poudarila Alenka Florenin. Večer je sklenil zvok citer, na katere je zaigrala Gabrijela Vidmar. Ob citrah je pesmi Kje so tiste stezice in Mrzel veter z mrmrajočim petjem pospremila vsa dvorana. Oba zbora skupaj sta kulturni praznik zaključila s Prešernovo Zdravljico.