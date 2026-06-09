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Godbeniki iz Brega in Kočevja so združili moči

Skupen nastop je izraz več desetletnega sodelovanja med občinama in njunimi društvi

Sara Sternad |
Dolina |
9. jun. 2026 | 8:16
    Godbeniki iz Brega in Kočevja so združili moči
    Skupni nastop godb iz Brega in Kočevja pod dolinskim soncem( FOTODAMJ@N )
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Vreme ni zatajilo, tako kot tudi ne glasbeniki Pihalnega orkestra Breg in Pihalnega orkestra Kočevje, ki so se v soboto združili in občinstvu na Malih Brcah ponudili imeniten koncert.

Da veže Občini Dolina in Kočevje že petinpetdeset let posebno prijateljstvo , smo že večkrat poročali. Od leta 1971 namreč, ko sta občini podpisali Listino o trajnem prijateljstvu, ki je prerasla v pobratenje, v sodelovanje in prijateljevanje tudi med društvi, ki delujejo na obeh območjih z željo po spodbujanju in negovanju najplemenitejših odnosov prijateljstva ter medsebojnega razumevanja. Tokrat so bili na vrsti godbeniki, ki so na pobudo Pihalnega orkestra Breg in SKD Valentin Vodnik ter v organizaciji Občine Dolina v sklopu Junijskih večerov nastopili na igrišču Male Brce pod srednjo šolo Gregorčič v Dolini. Kapelnika obeh godb Edi Jurjevčič (Breg) in Jani Šalamon (Kočevje) sta se že lani zasnovala skupen projekt in se naposled dogovorila za skupen program v glavnem slovenskih skladb in se na koncertu vrstila oz. si izmenjevala taktirko. Podobno bo v soboto, saj bodo koncert ponovili v Kočevju.

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