Gasilci z Opčin, gozdarska policija in prostovoljci civilne zaščite so danes okrog 12.25 posredovali pod Grmado v devinsko-nabrežinski občini, kjer se je v gozdičevju vnel požar. Na območje jih je privedel gost dim, viden daleč naokrog. Prispeli so s terenskimi vozili. Požar, ki je ogrožal tudi žice električne napeljave, so kmalu pogasili. Pogorišče so nato bonificirali. Vzroke požara še preiskujejo.