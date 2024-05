V Doberdobu Občinska enotnost stavi na konkretnost in izkušnje

Županski kandidat doberdobske Občinske enotnosti Fabio Vizintin stavi na konkretnost in izkušnje, ki si jih je med opravljanjem županske funkcije nabral v zadnjih desetih letih. Obračun opravljenega dela je podal med torkovim javnim srečanjem v dvorani društva Jezero v Doberdobu, kjer je predstavil kandidatno listo za občinski svet in orisal glavne smernice volilnega programa.

»Med zadnjim mandatom smo se soočili s koronavirusom, ki je povzročil vsem občinam in seveda tudi naši ogromno težav, v reševanje katerih smo vložili kar nekaj truda,« je poudaril Vizintin in omenil, da so po pandemiji zelo narasli stroški za gradbene materiale. »Stroški za izgradnjo nove telovadnice so se povišali s 1,4 milijona evrov na skoraj 2,2 milijona evrov. Kljub tako velikemu povišanju nismo obupali, temveč smo vztrajali in si zagotovili 750.000 evrov dodatnih deželnih sredstev, tako je postopek stekel in bomo v začetku junija izpeljali javno dražbo za izbiro izvajalca,« je poudaril Vizntin in pojasnil, da so med covidom kot edina občina v širši okolici oprostili plačila davka Tari krajevne podjetnike, ki so morali zamrzniti svojo dejavnost, medtem ko so se po pandemiji obrestovale izbire iz prejšnjih let, ko so se odločili za povečanje energetske varčnosti občinskega poslopja in še nekaterih stavb v lasti občine. »Po zaslugi večje energetske varčnosti naših poslopij smo uspešneje kljubovali porastu cene elektrike, ki je številne druge občine spravili na kolena,«je opozoril Vizintin, ki je med prvimi ukrepi v primeru ponovne izvolitve omenil pripravo načrta za odpravo arhitekturnih pregrad Peba, kar bi občini omogočilo, da se prijavi na razpise za obnovo pločnikov in za razna druga dela. Glede upravljanja rezervata Prelosnega in Doberdobskega jezera je pojasnil, da v primeru ponovne izvolitve nameravajo ločiti naravoslovni del od gostinskega, poleg tega je razložil, da so pridobili 350.000 evrov za razna obnovitvena dela v centru Gradina. Glede steze okrog Doberdobskega jezera je poudaril, da jo želijo vključiti v mednarodno pešpot, ki nastaja v okviru projekta Zeleno srce Krasa, pri katerem sodelujejo občine Doberdob, Miren-Kostanjevica in Devin-Nabrežina.

Vizintin je povedal, da se je za ponovno kandidaturo odločil, ker ga je Občinska enotnost odločno podprla. »Na kandidatni listi za občinski svet so izvedenci z raznih področij, podjetniki, sindikalisti ... Zelo aktivni so v krajevnih društvih, tako da zelo dobro poznajo potrebe naših ljudi in ustanov, zaradi česar so nedvomno vredni zaupanja,«je prepričan Fabio Vizintin.