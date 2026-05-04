Gorelo stanovanje na Trgu Niccolini, evakuirali celoten blok

Tržaški gasilci so včeraj ob 15. uri posredovali na Trgu Nicolini, med ulicama Foscolo in Pascoli, kjer je zagorelo stanovanje v tretjem nadstropju štirinadstropnega stanovanjskega bloka. Evakuirali so 27 stanovanj, celoten blok. Stanovalec gorečega stanovanja se je sam uspel zateči na varno in so ga oskrbeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč. Zaradi opeklin in vdihavanja dima so ga prepeljali v bolnišnico. Tri osebe sosednjega stanovanja, v katerem so se zaradi vročine zablokirala vhodna vrata, so gasilci rešili od zunaj z avtolestvijo.

Gasilci so malo pred 18. uro požar pogasili, nato so zavarovali stavbo in bonificirali požarišče. Preverili so, da ne bi bilo v stavbi morebitnih ostankov strupenih dimov, nato se je večina stanovalcev lahko vrnila na svoje domove. Za štiri stanovanja so gasilci odredili nevseljivost. Gasilci so med posredovanjem rešili tudi več hišnih ljubljenčkov, ki so jih izročili lastnikom.