Primorsko avtocesto proti Ljubljani ponovno odprli

Primorsko avtocesto so med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani malo po 16. uri ponovno odprli, je sporočil Dars na svoji spletni strani. Zaprli so jo v obe smeri davi zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Med Postojno in Razdrtim proti Kopru so en vozni pas odprli okrog 12.30, sledilo je ponovno odprtje malo po 16. uri. Nastajali so zastoji.

Prometna nesreča se je zgodila malo po 5. uri. Kot so sporočili s PU Koper, so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni državljan Indije, voznik tovornega vozila, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, pri tem pa oplazil avtobus, ki je pripeljal naproti in ga je vozil 48-letni državljan Ukrajine. Voznika tovornjaka so zaradi poškodb odpeljali v UKC Ljubljana.