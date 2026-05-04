Vandalski napad zoper uredništvo dnevnika Il Piccolo

Uredništvo tržaškega dnevnika Il Piccolo, v Ulici Mazzini, je bilo v noči na ponedeljek tarča vandalskega napada, morda gre za poskus ustrahovanja. Primer preiskuje policija. Kot so povedali pri tržaškem dnevniku, so zaposleni zjutraj ob prihodu v službo opazili, da je nekdo poškodoval vhodna vrata stavbe, ponoči je vlomil vanjo. V veži je poškodoval električno napeljavo in protipožarni sistem, izpraznil je tudi gasilni aparat, ki se nahaja pred vrati drugega podjetja. Storilec se je nato povzpel do višjih nadstropij in našel vrata uredništva dnevnika, od koder je odstranil napis »Il Piccolo« in ga ukradel.

Zjutraj so si prizorišče ogledali policisti oddelka Digos in forenziki. Obstaja tudi sum, da bi lahko bil dogodek povezan s sobotnim poskusom povzročitve požara pri podjetju startech v Žavljah ter celo z nedeljskim požarom, ki je izbruhnil pri televizijskih pretvornikih na Trsteniku. V slednjem primeru gasilci preverjajo, ali je bil požar, ki so ga v nedeljo zvečer kmalu pogasili, podtaknjen, saj naj bi bilo žarišč več. Morebitne povezave med tremi omenjenimi dogodki pa policisti in karabinjerji za zdaj ne morejo potrditi.