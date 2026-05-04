Na Hrvaškem od torka cenejši dizel

Na Hrvaškem se bo v torek tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za šest centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od torka nižja za sedem centov in bo znašala 1,22 evra za liter.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od torka znašala 1,79 evra, dizla 1,93 evra in modrega dizla 1,29 evra za liter.

Hrvaška vlada je zaradi nestabilnosti na svetovnih trgih do lanskega julija tri leta določala najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov. Ukrep je znova uvedla 9. marca letos zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in velike rasti cen naftnih derivatov na svetovnih trgih.